Hellas Verona, Juric premiato come miglior allenatore del Triveneto 2019/20

La premiazione della ventesima edizione del Galà del Calcio Triveneto - a cura dell'Associazione Italiana Calciatori e dell'Unione Stampa Sportiva Italiana - non si è svolta come da tradizione al Teatro Comunale di Vicenza. Una condizione dettata dal particolare momento, che non ha però scoraggiato gli ideatori e organizzatori di questo prestigioso quanto storico riconoscimento, il quale ogni anno elegge - fra gli altri premi - anche il miglior tecnico delle tre regioni. I giornalisti dell'USSI hanno votato mister Ivan Juric, evidenzia il sito ufficiale del club scaligero, come miglior allenatore di tutte le squadre professionistiche del Triveneto, relativamente alla stagione scorsa, 2019/20. L'allenatore croato ha ricevuto il premio, allo Sporting Center 'Paradiso, da Giannantonio Grazioli, Direttore Generale dell'AIC.