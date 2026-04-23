Le partite di oggi: il programma di giovedì 23 aprile
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Non mancano le partite di calcio da potersi gustare neanche oggi, giovedì 23 aprile 2026.
Oggi è giornata di tornei internazionali: si giocano tre partite di Liga in tre fasce serali, ma anche la semifinale della coppa nazionale tedesca, con la vincente tra lo Stoccarda e il Friburgo che andrà ad affrontare il Bayern Monaco all'ultimo atto. Di seguito tutte le partite in programma, con l'orario del fischio d'inizio per ciascuno dei principali match da poter seguire quest'oggi.
LaLiga - 33^ giornata
19:00 - Levante vs Siviglia
20:00 - Rayo Vallecano vs Espanyol
21:00 - Real Oviedo vs Villarreal
DFB Pokal - Semifinali
20:45 - Stoccarda vs Friburgo
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