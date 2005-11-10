Ufficiale Nocerino torna ad allenare dopo oltre un anno: è il nuovo tecnico del Napoli Primavera

Antonio Nocerino torna in panchina: sarà il nuovo allenatore del Napoli Primavera. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi.

Dopo un anno di pausa, Antonio Nocerino torna in panchina e lo fa in Italia. L'ex centrocampista di Palermo e Milan infatti è diventato l'allenatore della Primavera del Napoli, dove avrà il compito di far crescere i giovani, oltre che aiutare la società a raggiungere risultati prestigiosi in un campionato sempre più complicato. L'annuncio da parte dei partenopei è arrivato nella giornata di oggi.

Il comunicato del Napoli

"La SSC Napoli è lieta di comunicare che Antonio Nocerino è il nuovo Responsabile Tecnico della squadra primavera. In bocca al lupo, mister!".

La carriera di allenatore di Nocerino

Nel corso della sua carriera, Nocerino ha ricoperto il ruolo di allenatore delle giovanili nell'Orlando Academy, responsabile del settore giovanile al Potenza, allenatore delle giovanili al Potenza e infine tecnico al Miami FC e all'LV Lights.