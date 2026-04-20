Le partite di oggi: il programma di lunedì 20 aprile
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Si chiude questo lunedì il 33° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà la Fiorentina visitare il Lecce in uno scontro salvezza a dir poco delicato, specie per i salentini. Di seguito il programma calcistico del 20 aprile, tra Italia ed estero:
Premier League
21:00 Crystal Palace - West Ham
Serie A
20:45 Lecce - Fiorentina
Liga Portugal
21:15 Moreirense - Estoril
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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