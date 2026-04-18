Le partite di oggi: il programma di sabato 18 aprile
Il 33° turno di Serie A, con Udinese-Parma, Napoli-Lazio e Roma-Atalanta, ma anche il 35° turno di Serie B e il 33° di Serie C: questo sabato sarà ricco di appuntamenti calcistici, tanto in Italia quanto all'estero. Di seguito il programma completo del 18 aprile.
Ligue 1 (Francia)
17:00 Lorient-Marsiglia
19:00 Angers-Le Havre
21:05 Lilla-Nizza
Bundesliga (Germania)
15:30 Brema-Amburgo
15:30 Hoffenheim-Dortmund
15:30 Leverkusen-Augusta
15:30 Union Berlino-Wolfsburg
18:30 Francoforte-RB Lipsia
Premier League (Inghilterra)
13:30 Brentford-Fulham
16:00 Leeds-Wolves
16:00 Newcastle-Bournemouth
18:30 Tottenham-Brighton
21:00 Chelsea-Manchester Utd
Serie A (Italia)
15:00 Udinese-Parma
18:00 Napoli-Lazio
20:45 Roma-Atalanta
Serie B (Italia)
15:00 Bari-Venezia
15:00 Mantova-Avellino
15:00 Modena-Frosinone
15:00 Spezia-Südtirol
17:15 Palermo-Cesena
19:30 Juve Stabia-Catanzaro
Serie C - Girone B (Italia)
20:30 Ascoli-Guidonia
20:30 Bra-Ternana
20:30 Carpi-Forlì
20:30 Perugia-Campobasso
20:30 Pianese-Juventus U23
20:30 Pineto-Arezzo
20:30 Ravenna-Vis Pesaro
20:30 Sambenedettese-Pontedera
20:30 Torres-Gubbio
Liga Portugal (Portogallo)
16:30 Nacional-Alverca
19:00 Casa Pia-Santa Clara
21:30 Gil Vicente-Guimaraes
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