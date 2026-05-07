Oggi in TV, dove vedere le semifinali di Europa League e Conference League
TUTTO mercato WEB
Chi saranno le finaliste di Europa League e Conference League? Questa sera si giocano le gare di ritorno delle due semifinali. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 7 maggio
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Aston Villa-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Friburgo-Braga (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Crystal Palace-Shakhtar (Conference League) - SKY SPORT
21.00 Strasburgo-Rayo Vallecano (Conference League) - SKY SPORT
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il PSG rischia nel finale col Bayern ma è ancora in finale di Champions League: 1-1 all'Allianz Arena
Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile