Oggi in TV, Europa League e Conference League: dove vedere le semifinali
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Dopo la due giorni di Champions, questa sera si giocano le semifinali d'andata in Europa League e in Conference League. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 30 aprile
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT
21.00 Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Braga-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Shakhtar-Crystal Palace (Conference League) - SKY SPORT
21.00 Rayo Vallecano-Strasburgo (Conference League) - SKY SPORT
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