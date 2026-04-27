Oggi in TV, Serie A: dove vedere Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese
Si chiude la 34ª giornata di Serie A, due le gare in programma. Si parte alle 18.30 con Cagliari-Atalanta, stasera alle 20.45 invece la sfida fra Lazio e Udinese.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 27 aprile
18.30 Cagliari-Atalanta (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Lazio-Udinese (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Manchester United-Brentford (Premier League) - SKY SPORT ARENA
21.00 Espanyol-Levante (Liga) - DAZN
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