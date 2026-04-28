Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere PSG-Bayern Monaco
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Torna la Champions League, questa sera la prima semifinale. Alle 21.00 i campioni in carica del PSG sfidano il Bayern Monaco, una sorta di finale anticipata visto il valore delle due squadra. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky
21.00 PSG-Bayern (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
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