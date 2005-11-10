Ufficiale Ternana Women, c'è il rinnovo di Laura Peruzzo: firma fino al 2027 con opzione

La Ternana Women è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Laura Peruzzo. Il terzino sinistro ha sottoscritto un nuovo accordo con il club rossoverde fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.

Per la calciatrice classe 1997 quella che sta per iniziare sarà la seconda stagione con la maglia della Ternana Women. Arrivata a Terni nell’estate del 2025, Peruzzo è stata protagonista nella prima storica annata del club in Serie A, confermandosi una delle giocatrici più affidabili e continue della rosa.

Nel corso dell’ultima stagione ha collezionato 20 presenze in campionato, alle quali si aggiungono le 2 in Coppa Italia e le 3 in Women’s Cup.

Difensore mancino dalle spiccate doti di corsa e intensità, Laura ha saputo conquistare la fiducia dello staff tecnico e delle compagne, distinguendosi per tenacia, positività e forte senso di appartenenza ai colori rossoverdi e al progetto del club.

Il rinnovo di Laura Peruzzo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di continuità e consolidamento intrapreso dalla Ternana Women in vista della nuova stagione.

Le dichiarazioni di Laura Peruzzo

“Sono felice e onorata di continuare a rappresentare la Ternana in Serie A! Metterò tutto il mio impegno a servizio della squadra per raggiungere insieme gli obiettivi della prossima stagione”