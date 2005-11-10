Ufficiale Ospitaletto, nuovo innesto per l'attacco: Stefanoni ha firmato un biennale

"La società Ospitaletto Franciacorta annuncia l'arrivo dell'ala sinistra Davide Stefanoni. L'attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il classe 2002 ha esperienza tra i professionisti: ha militato nelle fila dell'Arzignano Valchiampo nella stagione 2024-2025 con cui ha collezionato 10 presenze.

L'attaccante, in scadenza con la Pro Sesto, ha firmato per l'Ospitaletto e dal primo luglio sarà a disposizione di mister Quaresmini. «Ho seguito molto Davide Stefanoni, per caratteristiche tecniche è funzionale ai dettami di gioco di mister Quaresmini e a quelli del suo staff tecnico. Anche dal punto di vista caratteriale e per le sue doti umane sono certo che possa integrarsi al meglio nel nostro gruppo e diventare un elemento di assoluto riferimento per lo spogliatoio», ha dichiarato il Direttore Sportivo Paolo Musso.

Nell'ultima stagione in Serie D con la maglietta della Pro Sesto, Stefanoni ha segnato 8 reti impreziosite da 1 assist in 32 giornate. «Ritengo l'Ospitaletto Franciacorta una seconda opportunità per dimostrare il mio valore in Serie C. Lo scorso anno ho seguito attentamente il cammino degli Orange e sono rimasto impressionato per la mole di gioco che sono stati in grado di esprimere, erano veramente spettacolari. Ciò ha permesso di compiere un campionato importante raggiungendo l'aritmetica salvezza con tre giornate di anticipo. Ringrazio la società e in modo particolare il Direttore Sportivo Paolo Musso per la stima e l'interesse che hanno riposto sulla mia persona e al contempo esprimo gratitudine nei confronti della Pro Sesto che mi ha dato l'opportunità di rimettermi in mostra dopo un periodo complicato. Ora tocca a me. Rispetto a due anni fa affronto il calcio professionistico più consapevole delle mie doti e più maturo. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro», ha affermato Davide Stefanoni.