TMW Inter, vicinissimo il rinnovo di contratto di Chivu: possibile venga annunciato domani

Il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter non è mai stato in discussione, ma ora è veramente a un passo. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, dopo l'incontro di oggi tra il suo agente Pietro Chiodi e la società nerazzurra, è possibile che domani il tecnico rumeno firmi l'accordo fino al 2028, così che si possa procedere con l'annuncio. Sarà migliorato anche il suo stipendio, come riconoscimento del Double conquistato in questo 2025-2026.

Chivu ha la fiducia del club e non potrebbe essere altrimenti. L'obiettivo adesso è fare meglio in Champions League, dove la corsa dei campioni d'Italia si è fermata ai playoff contro il Bodo/Glimt. Partito Dumfries, l'obiettivo numero uno per rimpiazzarlo sulla fascia destra è Palestra, ma anche Ndoye è monitorato con attenzione. L'Inter è l'unica che ha dato continuità al progetto ormai da anni e ora ne trae i benefici.