Fiorentina, incontro interlocutorio con Moise Kean. Il punto dopo il summit
Si è concluso l'incontro, attesissimo, di oggi in casa Fiorentina fra Fabio Paratici, Alessandro Ferrari e l'entourage di Moise Kean. Le parti si sono aggiornate dopo una stagione non propriamente esaltante ed in vista di una sessione di mercato che vedrà il centravanti azzurro al centro di diverse voci. Il classe 2000, ricordiamo, nell'ultima stagione ha messo insieme un totale di 33 presenze con 9 gole 4 assist all'attivo.
Un incontro interlocutorio, in cui sono state ribadite le rispettive posizioni ma anche la volontà di parlare di eventuali proposte con serenità. Il giocatore non forzerà la mano per andare via e la Fiorentina accetterebbe di buon grado di trattenerlo, ma molto dipenderà dalle varie proposte che arriveranno sul tavolo di Paratici. Se e quando dovessero concretizzarsi gli interessamenti di alcune big, ecco che le parti tornerebbero a parlarsi per valutare insieme il da farsi.
In questo scenario occorre ricordare come nel cartellino di Kean sia comunque presente una clausola rescissoria da 62 milioni di euro che si attiverà dall'1 al 15 luglio. Una cifra importante che difficilmente sarà raggiunta dalle società interessate, ma che aumenta comunque i punti interrogativi sul suo futuro. Questo il punto fatto da Sky Sport dopo gli incontri di oggi.