Italia U17, raduno di preparazione per le qualificazioni europee, i convocati
Dopo aver raggranellato una sola vittoria e tre sconfitte nelle amichevoli contro Spagna e Francia, la nazionale under 17 si ritroverà dal 17 al 21 marzo a Novarello, per uno stage in vista del secondo turno delle qualificazioni europee, previsto in Umbria a fine mese e che vedrà come avversarie Islanda, Romania e Portogallo.
Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 26 calciatori, tutti nati nel 2009, ad eccezione dei difensori Lorenzo Dattilo (Roma) ed Alessandro Ghiotto, fresco di firma con la Juventus del suo primo contratto professionistico, ed il centrocampista dell’Empoli Francesco Olivieri.
Di questo gruppo rimarranno solo 20 giocatori, al termine dell’amichevole contro i pari età dell’Empoli allenati da Lorenzo Tonelli, prevista il 21 marzo alle ore 11.
Portieri
Elia Cantarelli (Parma), Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce)
Difensori
Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma)
Centrocampisti
Mattia Angelicchio (Milan), Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Empoli)
Attaccanti
Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Luca Menon (Milan), Diego Perillo (Empoli).
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli