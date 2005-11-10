Ufficiale Ostiamare, avanti con David D'Antoni. Il tecnico ha rinnovato fino al 2028

David D'Antoni, tecnico dell'Ostiamare, club neo promosso in Serie C, ha rinnovato il suo contratto con il club biancoviola fino al 2028. Di seguito la nota del club:

"Dopo il ritorno nel professionismo, il primo passo del Club biancoviola è nel segno della continuità con la conferma di David D’Antoni. Una decisione chiara da parte della proprietà che ha voluto mantenere saldamente al timone della prima squadra l’allenatore che ha centrato la promozione nel professionismo dimostrando di voler proseguire il percorso tecnico già intrapreso nell’ultima e trionfale stagione. D’Antoni ha così messo la firma su un nuovo contratto biennale fino al 2028, prolungando di fatto quello già in essere che aveva come scadenza il 2027.

“C’è grande felicità nel continuare quest’avventura - dichiara mister David D’Antoni - personalmente non ho mai avuto dubbi perché qui ho trovato una società che ha sempre avuto la mia stessa voglia e quindi c’è grande sintonia. Proseguire questo progetto è stato dunque un passo naturale, qui ho trovato una società che mi ha fatto lavorare come non mi era mai successo e in più sono nati dei rapporti umani che ci fanno vivere bene la settimana e ogni momento di quella che è la stagione. Sono molto contento di proseguire con tutte le persone che compongono questo club” . Il tecnico lancia poi uno sguardo alla stagione che sarà: “Le prerogative con cui ci affacciamo alla nuova stagione sono le stesse dello scorso anno. In questa fase, con grande umiltà, cercheremo di allestire la squadra migliore possibile e con l’aiuto della società, dello staff e del Direttore Sportivo D’Astolfo, lavoreremo per essere all’altezza di un campionato che sappiamo sarà difficile ma in cui attraverso il lavoro potremo raggiungere gli obiettivi che ci prefiggeremo. Sappiamo che la categoria sarà diversa ora ma ho alle spalle una società ambiziosa e un grande gruppo di lavoro. La differenza - chiude D’Antoni - potrà farla come è sempre stato lo spirito che riusciremo a creare che ci permetterà, ove ce ne sarà bisogno, anche di colmare quel gap che potremmo incontrare in categoria”.

David D’Antoni e l’Ostiamare continuano dunque insieme e, dopo i recenti successi, si preparano ora a scrivere nuove ed entusiasmanti pagine nella storia del Club biancoviola.