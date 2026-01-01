La storia e i tifosi chiedono a Comolli un grande calciomercato per una Juventus da vertice

Le parole di Comolli hanno fatto ritrovare il sorriso ai tifosi della Juventus per quanto riguarda il futuro: ora bisogna passare dalle parole ai fatti e fare un grande calciomercato

Un botta di positività con allegata promessa: così potremmo racchiudere il messaggio di Comolli sulla Juve del futuro. La parola chiave pronunciata più volte dal manager bianconero è “ambiziosa”, a prescindere dall'esito della stagione. La certezza si chiama Spalletti. Come noto, il tecnico ha firmato il rinnovo dopo aver avuto garanzie dalla società. Anzi, dalla proprietà, perché spesso Lucio comunica direttamente con John Elkann. Qualche spiffero proveniente dalla Continassa addirittura va oltre, rivelando l'esclusione del francese dall'attività di mercato, fermo restando il ruolo da amministratore delegato. Le operazioni sarebbero appannaggio del ds Ottolini, supportato da Chiellini, sempre più dentro l'area sportiva, malgrado sulla carta abbia un ruolo istituzionale.

La Juventus deve tornare a primeggiare, servono elementi di livello e con personalità da iniettare ai propri compagni di squadra. I nomi più o meno sono noti. Come detto, Spalletti è una sorta di assicurazione rispetto alla costruzione di una rosa in grado di tornare ai fasti di un tempo, con le indicazioni dei profili da ingaggiare e gli elementi della rosa attuale da cedere. Le parole di monsieur Comolli suonano dunque come una promessa. Ora va mantenuta. Con o senza Champions, appunto. A parte le rassicurazioni sugli investimenti, il dirigente transalpino è convinto che i campioni subiscano ancora il fascino della Signora, quindi la sposerebbero a prescindere. L'unica cosa che conta è ricucire lo scudetto sulle maglie bianconere. Lo chiedono la storia e i milioni di tifosi innamorati della Juve.

Cosa aveva detto Damien Comolli:

Damien Comolli, CEO della Juventus, a margine dell'allenamento a porte aperte della Juventus One ha detto la sua anche sul rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2030: "Ora ci restano sei finali. Da quando è arrivato Luciano abbiamo fatto tanti punti e saremmo secondi in classifica, ha avuto un forte impatto su squadra, fan e community. Vogliamo continuità e stabilità. I giocatori desideravano che Spalletti restasse, lo stesso vale per la proprietà. Possiamo garantire che faremo di tutto per vincere insieme al mister".