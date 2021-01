Lazio, Lulic in gruppo: tra una settimana a disposizione. A Parma out Correa e Fares

Primo vero allenamento della Lazio in vista della trasferta di Parma di domenica. Inzaghi ha ritrovato Senad Lulic, tornato completamente in gruppo dopo l'infortunio di undici mesi fa, ma non lo avrà ancora a disposizione al Tardini: il bosniaco avrà bisogno almeno di un'altra settimana per entrare in condizione. Assenti Marusic e Lazzari, ai quali è stato concesso più riposo visto il tour de force che stanno affrontando per la mancanza di esterni, mentre Fares e Correa hanno svolto differenziato: entrambi non ci saranno a Parma, puntano a rientrare con la Roma il 15 gennaio. In gruppo, per il secondo giorno consecutivo, anche Vavro, destino al Genoa ma alla fine rimasto a Roma.