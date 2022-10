live Lazio, Sarri: “Milinkovic? Ho visto un giocatore spingere l’arbitro e non venir squalificato”

Domenica amara per la Lazio, che cade in casa contro la Salernitana per 3-1. Tra poco il commento di Sarri in conferenza dopo la sconfitta.

Inizia la conferenza stampa:

Si è dato una spiegazione sul giallo a Milinkovic?

“Non ne ho, lui era in possesso palla, stava giocando la palla. Non è possibile neanche il fallo, figuriamoci l’ammonizione. L’avversario non ha toccato la palla. Non ho mai visto nulla di simile in 50 anni di calcio. Milinkovic non ha giocato sia per la diffida e sia perché era reduce da due gare completa. Tornassi indietro lo farei giocare dall’inizio, quando gestisci queste cose vanno sempre male. Il derby ti entra sempre nell’anima però”.

Ha parlato con Manganiello?

“No, il quarto uomo mi ha detto che stavano guardando il var (ride, ndr). Se è in malafede? Se parlo mi danno 6 mesi di squalifica, fai tu le conseguenze. Io quest’anno ho visto un giocatore mettere le mani addosso all’arbitro e non venire squalificato, ci piacerebbe avere lo stesso trattamento”

Immobile può tornare al derby?

“Non lo so, ha un controllo domani, quindi avremo le idee più chiare”.

Luis Alberto sostituito?

“Viene da un periodo in cui si è allenato poco. Ho visto che dopo 55 minuti ha cominciato a perdere qualche palla di troppo, come se si fosse stancato. Il risultato era sull’1-1”.

Finisce la conferenza di Sarri.