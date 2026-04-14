TMW Radio Lorenzo Amoruso: "Spalletti può ancora migliorare la Juve. Sarri-Viola? Dico..."

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato dei temi della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà.

La Juve può diventare credibile per il titolo il prossimo anno?

"Con gli attaccanti che ha, Vlahovic è quello più attaccante di tutti. Spalletti ha bisogno di una punta vera, poi lui si inventa tutto ma non si possono fare i miracoli. Ti serve qualcuno che sappia fare l'attaccante vero. Sono convinto che Spalletti possa migliorare questa squadra. Sono stato deluso da Koopmeiners, è uno che sa fare gol, costruire, fare assist, ma alla Juve non lo ha dimostrato. E' vero che all'Atalanta ci sono meno pressioni, però c'è una via di mezzo e lui in questi due anni alla Juve non è riuscito a fare nulla. E' un grosso problema questo, da qualche parte la Juve deve cominciare a recuperare qualche giocatore, non può spendere sempre tanto sul mercato. La Juve non ha mai avuto tempo per preparare un gioco più corale. Consideriamo le problematiche che ha avuto questa squadra. Di sicuro servirà cambiare qualcosa nella rosa".

Vlahovic può tornare a che livello?

"Per me è uno di quegli attaccanti per il quale la squadra deve giocare. E' uno che ti dà molte opzioni di gioco, però servono giocatori che facciano certe cose per lui. Conceicao sulla fascia fa cose bellissime, dribbla e non fa subito cross, è un problema per Vlahovic, che è uno vecchio stile. L'attaccante perde il tempo della giocata e lo abbiamo visto in questi anni. Serve gente più diretta, stile calcio inglese. Per me è uno su cui ci si deve lavorare. Spalletti ha avuto poco tempo per farlo, visti gli infortuni, e questo andrà valutato".

Sarri potrebbe andare alla Fiorentina?

"Sei mesi fa avrei detto di no. Ora, con la situazione che si è creata alla Lazio, con l'arrivo di Paratici alla Fiorentina...Sono in una nuova situazione, i rapporti allora alla Juve non furono idilliaci, ma per me un insegnante di calcio come lui andrebbe bene. Poi dipenderà molto da quanto la società investirà, da chi andrà via".