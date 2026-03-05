TMW Radio Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Gudmundsson alla Fiorentina è sparito. Come se lo spiega?

"C'è da capire il momento della Fiorentina, che incide su tutto. E' un giocatore che gioca molto palla a terra, con inserimenti, sovrapposizioni, si decentra molto ed è pronto all'assiste al tiro da lontano. Ha tante qualità, alcune volte intraviste, però non è mai stato tirato fuori tutto questo insieme. E poi certe cose forse ne hanno minato le certezze. In Italia c'è bisogno di continuità. A Firenze s'è visto poco di quello che è statoa Genova, ed è un problema. C'è bisogno di una squadra che si muova in un certo modo affinchè le sue caratteristiche vengano fuori, ma davanti c'è Kean che va per i fatti suoi".

Fiorentina-Parma snodo importante:

"Arrivano scontri diretti importanti. Sembrava aver preso la strada giusta la Viola, poi invece in una settimana schiaffi a destra e a sinistra. E' una squadra purtroppo molto delicata dal punto di vista mentale, che non è riuscita a fare il salto di qualità quest'anno. Forse è stata sbagliata la campagna acquisti, non si sono presi esterni che avessero il compito di allungare e accorciare la squadra, il gioco se passa solo dall'attaccante centrale è troppo telefonato. Anche Gudmundsson, quando giochi con uno come Kean davanti è difficile. Lo scorso anno era palla a lui, che te la risolveva. Per uno come Gudmundsson è difficile giocare se ti arrivano un paio di palle lunghe o alte. Anche questo non aiuta il giocatore".