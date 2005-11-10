Lutto per Claudio Ranieri: a 76 anni è scomparso il fratello maggiore Carlo
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Lutto in famiglia per Claudio Ranieri: l’attuale direttore tecnico nella Nazionale italiana, nei giorni scorsi, ha infatti perso il fratello Carlo, scomparso all’età di 76 anni.
Carlo Ranieri, fratello maggiore di Claudio, non era legato al mondo del calcio, ma all’attività di famiglia. Da giovane aveva lavorato nella macelleria gestita dal padre Mario a Testaccio, all’angolo tra piazza Testaccio e via Luca della Robbia, frequentata saltuariamente anche da Claudio. I due si assomigliavano parecchio, una caratteristica fisica su cui aveva scherzato il tecnico testaccino in più occasioni.
A Ranieri e alla sua famiglia le condoglianze della redazione di TuttoMercatoWeb.
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