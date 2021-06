Maggio torna su Inter-Juve del 2018: "Dopo quella partita ci spegnemmo inconsciamente"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex difensore del Napoli Christian Maggio è tornato a parlare della famosa partita tra Inter-Juventus del 2018, tanto discussa per gli episodi arbitrali e oggetto di un servizio di approfondimento de Le Iene poche settimane fa: "Le immagini delle Iene? Il rammarico per lo Scudetto perso è tanto. Eravamo ad un pizzico dal trionfo che avremmo meritato, guardando l'annata nel complesso. Sta alle persone preposte capire cosa sia successo in riferimento al servizio delle Iene. Inconsciamente ci spegnemmo dopo quell'Inter-Juventus. A Firenze fu giornata storta, considerando anche l'espulsione immediata di Koulibaly. Da quel rosso non siamo più riusciti ad impostare il nostro gioco. C'è rammarico ma ormai è andata. Se avesse vinto l'Inter, probabilmente a Firenze avremmo giocato un'altra gara. Ma è impossibile saperlo".