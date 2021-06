Marani su Tuttosport: "Mancini ct fantasista. Ha osato, cambiato, rotto equilibri"

Attraverso le colonne di Tuttosport, Matteo Marani ha elogiato il lavoro di Roberto Mancini in sella alla nazionale italiana: "Ha scritto Mario Sconcerti che ogni Paese gioca secondo il proprio modo di vivere e di pensare. E’ innegabile. Aggiungiamo pure in base alle idee del commissario tecnico, visto che la splendida Nazionale ammirata due giorni fa con la Turchia è la perfetta corrispondenza del pensiero, della visione, del modo di interpretare il calcio del suo selezionatore (…). E’ la qualità che ha fatto breccia dentro il muro turco, perché alla distanza è uscita la bellezza del nostro gioco, l’arma data dalla tecnica dei singoli e dalla capacità di questa Nazionale di osare, di essere padrona del gioco. Non è parte della nostra tradizione, ma Mancini ha sovvertito questo e in qualche modo ha realizzato il suo colpo di tacco ribaltando pregiudizi e schemi preordinati (…). Mancio, da numero 10 nella vita e per la vita, ha avuto il coraggio di avere coraggio. Ha osato, cambiato, rotto equilibri. La straordinaria vittoria dell’altra sera, la più grande al debutto in un Europeo, nasce dalla visione di un fantasista. Un ct fantasista".