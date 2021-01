Milan-Juve, Alvino: "Sarebbe ragionevole rinviare, dimostrerebbe serietà. Ma dubito"

vedi letture

Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino, ha commentato le ultime su Milan-Juventus, che inevitabilmente molti ricollegano a quanto accaduto in occasione della gara non disputata col Napoli: “Alla luce di quello che sta uscendo fuori la Juve potrebbe anche essere un possibile focolaio. Sarebbe ragionevole rinviare il match, mi piacerebbe che per una volta tanto il calcio italiano possa dimostrare ragionevolezza che darebbe un’immagine seria come quella della Lega inglese. A questo però ci credo poco".