Alvino: "De Laurentiis influenzato ma allo stadio per incoraggiare il suo Napoli"

Era presente anche Aurelio De Laurentiis questa allo stadio Olimpico di Roma, per vedere il suo Napoli contro la squadra di Paulo Fonseca. Ma la presenza di ADL è stata solo una breve toccata e fuga, come spiega il giornalista napoletano Carlo Alvino, che su Twitter rivela: "ADL leggermente influenzato raggiunge lo stesso l’Olimpico per incoraggiare Gattuso e i suoi ragazzi nello spogliatoio. Il Presidente non si sottrae al rito scaramantico e poi ritorna a casa e guarda la partita in tv. Anche stasera ha funzionato".