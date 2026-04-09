Nainggolan torna nella sua Cagliari. E va a fare visita al Vecchio Borgo Sant'Elia

Radja Nainggolan è tornato a giocare in Belgio, oggi è un calciatore del Patro Eisden nella seconda divisione del paese che ha rappresentato anche come nazionale, ma il suo legame con l'Italia rimane vivo. E in particolare quello con Cagliari e con la Sardegna, terra in cui ha conosciuto anche l'altra metà della sua vita.

E in queste ore Nainggolan è tornato in Sardegna, a Cagliari, a fare visita a una società che porta nel cuore e dai colori rossoblù. Che a sorpresa non è il Cagliari al quale forse tutti avranno da subito pensato, ma il più piccolo Vecchio Borgo Sant'Elia, squadra che gioca in Promozione e che ha ricevuto la speciale visita oggi.

Lo ha fatto sapere lo stesso Vecchio Borgo Sant'Elia tramite un post pubblicato sui propri account social: "Ci sarebbe piaciuto annunciarlo come il primo acquisto della prossima stagione ma siamo orgogliosi di averlo come nostro grande tifoso. Oggi Radja Nainggolan ci ha fatto una sorpresa e ha passato un po' di tempo con i ragazzi della nostra prima squadra. Grazie Ninja, ti aspettiamo presto (in campo con noi)".