Nainggolan: "Se ci fosse stato Spalletti dall'inizio, la Juventus se la sarebbe giocata con l'Inter"
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Radja Nainggolan parla di Luciano Spalletti. Nel corso del podcast Sky Calcio Unplugged, l'ex centrocampista della Roma si è soffermato sull'attuale tecnico della Juventus elogiandone le qualità:
"Io adoro Spalletti per il suo stile di gioco, per il suo parlare, per come gioca la stampa. Lui è fatto così: sa dare una risposta anche quando è criticato, si prende tante responsabilità quando le cose non vanno bene. Però in questo momento la Juve gioca il miglior calcio d’Italia con una squadra che prima, con altri allenatori, non giocava in questo modo. Se tu mi fai la domanda se la Juve poteva essere la squadra più vicina all’Inter penso che se la sarebbe giocata se ci fosse stato dall’inizio".
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