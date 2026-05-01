Nainggolan: "Mi sono sempre visto in Barella. McTominay non mi piace, giocatore normale"

Radja Nainggolan ha rilasciato una lunga intervista a Sky Calcio Unplugged, toccando vari temi, tra cui quello relativo all'andamento della Serie A: "Se mi chiedevate all'inizio dell'anno chi poteva vincere lo scudetto avrei detto sempre l'Inter, ha una rosa superiore, è quella che gioca meglio. Hanno inserito qualche giovane di qualità come Esposito, poi dietro c'erano pochi cambi. Hanno fatto bene, i nerazzurri erano i più forti, nessuno poteva avvicinarsi. Napoli e Milan sono state vicino, ma la continuità non ce l'hanno come l'Inter. Non è una cosa strana per me".

Però ha vinto con 10 punti di vantaggio.

"La differenza sta nei singoli. Thuram veniva criticato, poi le ultime giornate è tornato quello che conosciamo… Invece al Milan manca Leao, gioca, ma non fa la differenza. Nei momenti che contano quelli dell'Inter hanno risposto meglio. Il Napoli ha puntato su Lukaku, ma ha avuto un infortunio importante. I nerazzurri hanno esperienza, sono abituati a vincere, sapevano cosa fare per vincere".

Come giudica l'annata della Roma?

"È difficile giudicarla, alterna… Non mi piace lo stile di gioco che praticano, hai Dybala che dovrebbe fare la differenza e gioca meno partite di quelle che ti aspetti. Stanno facendo bene, ma per me la Roma non può stare mai fuori dai primi 4 posti".

C'è un Nainggolan oggi?

"Mi sono sempre visto in Barella, in tutto quello che fa. Magari segna meno gol, ma quando li fa li fa belli, io sono stato un giocatore che aveva come compito quello di far giocare meglio i compagni. Lui se sta in campo o no, si sente la differenza".

Non aveva iniziato benissimo.

"Non si può criticare per una mezza stagione sbagliata. Ci si aspetta sempre tanto dai giocatori forti, ma se fa 50-55 partite all'anno, ne fa bene 4 e ne sbaglia 2 nessuno se ne accorge. Se arriva in un periodo in cui ne fa 4-5 peggio delle altre si parla di una stagione diversa. Per me è sempre sufficiente in tutte le gare che gioca, ma ci si aspetta sempre una prestazione da 8. Chi si attacca poi quando si perde? Barella e Thuram. Sarà sempre il migliore".

Che pensa di McTominay?

"Non mi piace, fa tanti gol, ma nel gioco… Farà sempre 12, 13, 14 gol, ma se deve fare una costruzione non ha la tecnica per giocare tra le linee. Lui è un calciatore normale. Nel prime ero meglio di lui e Calhanoglu, ma metto Barella sopra di me. Io e De Bruyne invece siamo diversi, però lui mi piace tanto, vede cose che non vedono altri, lo metto sopra di me. Mi preferisco a Rabiot, io e Kone non ci si può nemmeno paragonare, ma se mi dite Modric… È sempre stato tra i più forti al mondo. Il più forte di sempre per me è stato Dembele, poi metto Xavi e Iniesta".