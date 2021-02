Neville: “Il Manchester City mi ricorda Mayweather per come soffoca l’avversario”

vedi letture

“Il Manchester City mi ricorda Floyd Mayweather”. L’ex difensore Gary Neville ha paragonato, ai microfoni di Sky Sports, la squadra di Pep Guardiola, giunta alla diciottesima vittoria di fila, al campione di boxe statunitense che vanta un record di 50 vittorie in altrettanti incontri con ben 27 ko all’attivo: “Il Manchester City ha soffocato l’Arsenal nell’ultimo incontro e mi ha ricordato un match di Mayweather in cui vinse i primi tre round facendo altrettanto con l’avversario per poi tenerlo alle corde per i successivi round. Un soffocamento metodico messo in pratica anche dal City dopo il vantaggio iniziale firmato da Sterling”.