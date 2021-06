Paolillo: "Moratti? Dopo Madrid gli chiesi di tagliare i costi, disse di no per i tifosi"

Interessante retroscena quello che ha riportato Ernesto Paolillo a Telelombardia sul post triplete in suo colloquio con l'allora presidente nerazzurro Massimo Moratti. "Dopo la notte di Madrid ricordo che dissi a Moratti, perché ragionavo con i numeri e non col cuore, soprattutto dopo le dichiarazioni di Milito che chiese dopo la finale un aumento di stipendio: hai vinto come il tuo papà, anche di più, è il momento di abbassare gli stipendi, ricominciamo da capo. Lui mi disse: Ernesto hai ragione, ma non voglio che i tifosi mi rinfaccino di disfare la squadra che fatto il Triplete", le parole raccolte da L'Interista.