Piccinini: "Se la Juve conferma Pirlo, ha capito che non è tutta colpa sua"

Dagli studi di Sky, Sandro Piccinini ha commentato il momento della Juventus e il futuro di Pirlo: “Se mi confermi l’allenatore vuol dire che hai capito che non tutte le colpe siano addebitabili al tecnico. È stato un rischio affidarsi a un allenatore che deve fare esperienza. La Juve aveva annunciato Pirlo per l’Under 23. Non c’è stata questa riflessione. Qualcuno pagherà? Forse la Juve è vittima del proprio slogan. Non si può dimenticare il lavoro fatto dalla società negli ultimi anni. Diciamo che le spese sono andate un po’ fuori controllo: quando vinci passa in secondo piano, quando non vinci forse la proprietà qualche spiegazione in più la chiede”.