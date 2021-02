Polverosi sul Corriere dello Sport: "Fiorentina, ko a Genova figlio del mercato"

"È un ko figlio del mercato", questo il commento di Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alla sconfitta della Fiorentina in casa della Sampdoria: Claudio Ranieri in panchina può contare su Candreva, Quagliarella, Torregrossa, Verre e Gabbiadini. Cesare Prandelli quando guarda in panchina trova Malcuit (neanche 90 minuti in stagione), Kokorin (lontano da una accettabile condizione fisica), Eysseric (un esubero rimasto) e Callejon. Oltre al rientrante Maxi Olivera, che non si sa come è tornato e perché. Dopo un bel po' il tecnico viola inserisce Malcuit e Callejon, dovendo anche cambiare sistema di gioco. Questa sconfitta ha un'origine chiara - scrive Polverosi - il mercato di gennaio. I dirigenti di Commisso sono soddisfatti perché hanno pensato al futuro, dimenticandosi un presente ostile. Ma sono bastate due assenze di qualità per mostrare i limiti di un mercato che ha impoverito la squadra.