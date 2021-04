Povia: "Ho scritto un inno per l'Inter, ma non è ufficiale". Il titolo è: "Vero nerazzurro"

Giuseppe Povia ha scritto una canzone per l’Inter, ma non sarà l’inno ufficiale della società nerazzurra. A precisarlo è lo stesso cantautore con un video pubblicato sul suo canale YouTube. La canzone si chiamerà ‘Vero nerazzurro’ e sarà pubblicata dopo dopo la matematica conquista dello Scudetto: "Sto leggendo di molti cantanti che hanno inviato una loro canzone all’Inter, ma non è una gara. Qui non siamo a Sanremo. Non ho fatto una canzone per la società, l’ho fatta gratis e sicuramente non disdegnerò se un domani volessero metterla allo stadio. Sarà l’inno ufficiale della mia vita, non ne farò altri. È un inno alla mia vita in cui l’Inter c’è sempre stata, è un inno alla Curva Nord che ho frequentato per anni. Non è un inno per la società o per il presidente, voglio sottolinearlo. Si potrà cantare anche nel 2050 perché sarà una canzone sempre attuale. Qualche giorno, se vinceremo lo Scudetto la pubblicherò".