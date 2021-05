Povia lancia la sua proposta per il nuovo inno dell'Inter: "Il vero nerazzurro". Ecco il video

Come da previsioni, Giuseppe Povia entra ufficialmente in corsa per il prossimo inno dell’Inter, in quello che si prefigura come un testa a testa con Max Pezzali. Attraverso i propri canali social, il cantante di “Quando i bambini fanno oh” ha lanciato la sua proposta. Si chiama “Il vero nerazzurro” e Povia, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006 con il brano “Vorrei avere il becco”, l’ha dedicato a suo padre, scomparso a febbraio dopo una lunga malattia.