RBN - Collovati: "CR7 non ha fretta di decidere il suo futuro. Demiral non convince al 100%"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Fuori di Juve’, è intervenuto l’ex calciatore Fulvio Collovati: “Non voglio sicuramente frenare gli entusiasmi per l’Italia, anche se la storia ci dice che gli azzurri hanno vinto quando ci sono state delle criticità o degli scandali. Siamo bravi a fare gruppo. Adesso va tutto bene, abbiamo una Nazionale che sta giocando alla grande, che esprime un ottimo calcio per merito di Mancini. Io faccio parte della schiera degli ottimisti, poi per vincere contano anche gli episodi, serve un po’ di fortuna. Aspettiamo le partite più impegnative perché per passare il turno non penso ci saranno problemi”.

Su Bonucci e Chiellini: “Io stavo meglio a 36 anni rispetto a quando ne avevo 26. L’esperienza secondo me conta, io credo che in una grande competizione avere due difensori come lui sia fondamentale”.

Su Cristiano Ronaldo: “Il suo destino lo deciderà lui, dipende da come farà l’Europeo, da tante variabili. Si sta facendo molto rumore per nulla, c’è una fretta di prendere una decisione immediata che in realtà lui non ha. Male che vada rimane alla Juve, non ha fretta di andarsene a tutti i costi. Poi quello che succederà tra 20 giorni non lo sappiamo. Io credo che rimarrà alla Juve e che la Juve dovrà farci i conti in chiave tattica e di mercato”.

Su Demiral: “Io avevo fino a qualche mese fa una grandissima stima di Demiral, però mi preoccupano fortemente gli infortuni. Sono cose che una società deve mettere in conto. Poi è un difensore troppo irruento, deve imparare a temporeggiare. Se lui e Rugani andranno via la Juventus deve prendere un potenziale titolare”.

Clicca sul podcast in calce per ascoltare la trasmissione integrale.