Roma, a marzo visita di controllo per Zaniolo: atteso in campo fra tre mesi

Nicolò Zaniolo corre, e lo testimonia su Instagram, verso il ritorno in campo. A marzo, scrive il Corriere dello Sport, il talento della Roma si sottoporrà all'ultima visita di controllo per il via libera al ritorno in campo. I giallorossi, da programmi, lo aspettano in campo nella seconda metà di aprile, con un certo anticipo rispetto all'inizio dell'Europeo.