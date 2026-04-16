TMW Radio Romondini: "Inter, stupito dalla maturità di Chivu. Roma, Ranieri ha sbagliato"

L'ex calciatore Fabrizio Romondini ha parlato ai microfoni di TMW Radio a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, giocato in occasione della presentazione del centro sportivo Domenico Gravina Village, sulla Via Aurelia Antica a Roma.

Inter, Scudetto in mano. Cosa l'ha impressionata di Chivu?

"La sua maturità come allenatore. Ha vissuto palcoscenici importanti da calciatore, ma in una grande piazza non è detto che puoi azzeccare le scelte da subito. Lo ammiro per le sue parole post-gara, è un allenatore preparato, che studia, che mantiene sempre calma e lucidità".

E sul Napoli di Conte?

"La causa principale sono gli infortuni. Avere uno come Conte è importante. Nonostante tutto ha portato a casa risultati fantastici".

Si aspettava di più dal Milan?

"Si, perché sulla carta era quella che aveva meno impegni e un solo obiettivo. Ma non è mai facile".

Che ne pensa del caso Ranieri-Gasperini?

"Frattura non so se c'è. Però in un momento particolare della stagione non era necessario tirare fuori certi discorsi. Magari a fine campionato si possono trarre certe conclusioni. Fare dichiarazioni così in una partita delicata è stato sbagliato. Sono due persone intelligenti, la cosa si può riparare. Dovesse andare via Gasperini, serve prendere un altro allenatore importante, ma è importante anche soddisfare le richieste del tecnico".