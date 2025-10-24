TMW Radio Romondini: "Inter più forte del Napoli, ma Conte può sorprenderci"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Fabrizio Romondini.

Napoli-Inter già sfida spartiacque?

"E' un bivio, anche se un allenatore guarda partita dopo partita e non il calendario. L'Inter parte favorita per la maturità che dimostrano sia i titolari che i sostituti. Nel Napoli c'è qualche problema per chi subentra ai titolari, ma mi aspetto una grande reazione di Conte. Non può sbagliare la partita Chivu ma può regalarci qualche sorpresa Conte dal punto di vista motivazionale".

Quanto stanno influendo le assenze in casa Napoli?

"Sicuramente per un allenatore non avere diversi elementi è un grosso handicap, soprattutto se sono elementi chiave. Problemi ne hanno causati e riaverli sarà un'altra cosa, ma un allenatore come Conte in questi casi è quello giusto per dare una scossa dopo i ko".