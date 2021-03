Ronaldinho compie 41 anni, gli auguri del Milan: "Un privilegio averti ammirato in rossonero"

Il Milan celebra il compleanno di un campione che nella sua incredibile carriera ha vestito anche la maglia rossonera: Ronaldinho oggi compie infatti 41 anni. Questi gli auguri del "Diavolo" suTwitter: "Un privilegio averti ammirato con la nostra maglia: tanti auguri Dinho!".

Honoured to have watched you dazzle with our shirt: #HBD @10Ronaldinho 🤩🎊

Un privilegio averti ammirato con la nostra maglia: tanti auguri Dinho! 4️⃣1️⃣#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/cmpvGek9dB

— AC Milan (@acmilan) March 21, 2021