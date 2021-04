Serie A, impegni "facili" per Inter e Juventus. Tutte le quote sul turno di campionato

Anche Milan nettamente favorito col Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'Inter, nonostante il pareggio contro il Napoli, continua a guardare tutti dall'alto con un buon margine di vantaggio ma, già dal turno infrasettimanale, vuol riprendere a correre in Serie A. I nerazzurri non dovrebbero incontrare problemi al Picco con lo Spezia. Il Milan non vuole ancora alzare bandiera bianca ma lo aspetta il Sassuolo, reduce da due successi consecutivi. Quanto alla Juventus, dopo lo stop contro l'Atalanta, servono tre punti da strappare al Parma penultimo. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il successo dell'Inter si gioca a 1,40 rispetto al 7,50 dei liguri mentre per il pareggio si scende a 4,75. Stessa quota per la vittoria (1,40) è prevista per i rossoneri, contro il 5,50 neroverde e il pareggio dato a 4,00. Ancora più favoriti i campioni d'Italia, vittoria a 1,25, mentre il blitz emiliano si gioca a 12 e la quota per il pareggio è 6,00. Punti pensanti in ottica salvezza tra Genoa e Benevento: rossoblù avanti a 2,20 con i sanniti vincenti a 3,75 mentre la divisione della posta è data a 3,00. Il Cagliari prova a tener vivo il sogno salvezza: a Udine partita in equilibrio tanto che il successo friulano si gioca a 2,50 contro il 2,90 sardo con il pareggio a 3,20. Il Bologna di Mihajlovic, a 2,60, affronta il Torino, in quota a 2,75, rinfrancato dal successo sulla Roma mentre il Crotone, che ha perso 12 delle ultime 13 partite, riceve la Sampdoria: doriani favoriti a 1,95 mentre per il successo dei padroni di casa la quota è quasi raddoppiata essendo a 3,60. (ANSA).