Sind. Firenze su ristrutturazione del Franchi: "Sarà dieci volte più funzionale e interessante"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare del rifacimento dello stadio ‘Artemio Franchi, casa della Fiorentina, a seguito dell’assegnazione di un finanziamento da 95 milioni di euro dal Recovery Fund: "E' una vittoria di Firenze - ha detto a RTV38 -. Lo Stato ha messo la faccia su un progetto che è di grande livello culturale. Vorrei rispondere ad alcune critiche sul fatto che si usino questi soldi per uno stadio ricordando che tali risorse fanno parte di un fondo dedicato proprio al patrimonio culturale. Il nuovo stadio sarà dieci volte più funzionale e interessante dal punto di vista dei servizi e delle attività commerciale rispetto a quello di ora".

Sul fare investire i privati: "Io non sono affatto contrario all’investimento dei privati. In questo caso però siamo di fronte ad un bene pubblico. E’ un bene di proprietà della città ed è giusto che la città se ne faccia carico: sono fiducioso del fatto che il concorso internazionale di idee andrà molto bene e che arriveranno tante proposte per un progetto che non riguarda solo lo stadio Franchi ma riguarda in realtà la riqualificazione di tutta l’area di Campo di Marte".

Sulla formula finanziaria e gestionale: "Sono a lavoro i tecnici. Ora ci concentriamo sulla progettazione, e posso anche annunciare che stiamo attivando una collaborazione con l’Istituto per il Credito sportivo".

Sui rapporti con la Fiorentina ha aggiunto: "Ho sempre mantenuto un ottimo rapporto con la Fiorentina e con Commisso in particolare: ci siamo visti anche qualche giorno fa, ci rivedremo a breve. Quello che io faccio, lo faccio per la città e lo faccio anche per la Fiorentina".