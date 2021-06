Tacchinardi: "Locatelli fortissimo, è pronto per indossare la maglia della Juventus"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Alessio Tacchinardi ha commentato il mercato della Juventus: "Locatelli è fortissimo, pronto per indossare una maglia pesante come quella della Juve, ma ha determinate caratteristiche, è un cucitore di gioco e ha bisogno di avere accanto a sé giocatori di gamba e passo. Non conta soltanto lui, ma anche chi gli sta attorno. Se, per esempio, Allegri giocherà a due a centrocampo, metterei vicino a Locatelli uno come Rabiot, l’ultimo Rabiot apparso in netta crescita, anche se il sogno resta Pogba. Non prenderei, invece, Pjanic perché è simile a Locatelli".