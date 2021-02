tmw radio Agroppi: "Torino, nessun calciatore oggi è degno della maglia granata"

Aldo Agroppi intervistato a 'Sport Live' su TMWRadio, ha commentato il momento complicato del Torino in campionato.

Altro punto per Nicola col Genoa, che idea si è fatto?

"Meglio due feriti che un morto. Il Genoa ha fatto un punto fuori casa, il Torino è ancora imbattuto da 4 partite direi che poteva andare peggio. Accontentiamoci. Ad essere ingordi alla fine ci si rimette sempre. Ripeto, meglio un pareggio. Del resto l'unico traguardo che potrebbe raggiungere il Torino è la salvezza. È stato bravo Nicola a riuscire a non perdere, ma senza un attaccante che fa gol la classifica non la smuovi".

Torino che però è stato nuovamente contestato dai tifosi...

"Non ho mai visto un presidente perdente venire applaudito, credo che le contestazioni siano vecchie come il calcio, poi parlando del Torino bisogna anche considerare che avendo una storia gloriosa alle spalle il tifoso si aspetta qualcosa in più. In realtà se analizziamo bene la squadra non c'è nessun calciatore degno del Torino".