Braglia: "Atalanta fuori dal discorso Scudetto. Napoli ancora in corsa"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Ancora convinto che l'Atalanta possa vincere lo Scudetto?

"Purtroppo no. Domenica con la Lazio c'è stata una battuta d'arresto molto brutta. Non mi è piaciuto che non si sia accettata la superiorità altrui. Non mi è piaciuto l'atteggiamento dei Gasperini nel post-partita".

Quale la più accreditata per il titolo, tra le altre?

​​​​​​​"Il Napoli. Nelle fasi delicate, la compattezza che Gattuso può ritrovare nello spogliatoio può essere un'arma vincente. E i valori della rosa sono importanti".

Napoli che cambia spesso nel ruolo di portiere:

"Quando alterno un portiere, non ho le idee chiare. Deve puntare su uno. Il difensore sente certe differenze".