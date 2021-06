tmw radio Brambati: "Fiorentina, a Gattuso serviranno giocatori di personalità"

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno.

Che ne pensa di Gattuso e l'avventura con la Fiorentina?

"Gattuso ha intravisto in Firenze una piazza dove poter lavorare bene e raggiungere risultati migliori degli ultimi anni. Infatti sono stati risultati non degni della piazza. Gattuso dà un'identità alle sue squadre. La costruzione dal basso, il possesso palla, sono sue caratteristiche. Credo che servirà qualche acquisto che abbia personalità e non vadano via i pezzi importanti che lui ritenga fondamentali, come Vlahovic e Milenkovic".

Juventus, addio a Paratici. Ma Agnelli è tornato sulla questione Superlega, parlando di grido disperato:

"Poteva essere inteso come colpo di stato ma anche come un grido di allarme. Ma che non dipende solo dalla pandemia. Ci sono state spese folli, anche per giocatori medi".