tmw radio Brambati: "Milan in calo, l'Atalanta può arrivare anche in seconda posizione"

Valentini: "Juve lontana dalla Champions, la Roma ha mollato il campionato, ormai testa solo all'Europa League. Agnelli ha tratto il progetto Champions e poi ha portato avanti il progetto Superlega. Questa cosa non la comprendo. Ceferin si è fidato dell'ECA e di Agnelli" - Salandin: "E' una trasformazione del nostro calcio" - Brambati: "Il Milan non è ancora al sicuro per quello che riguarda la zona Champions. Occhio allo Spezia: può essere risucchiata nella lotta salvezza"

A parlare di Superlega e campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Che ne pensa della Superlega?

"Mi limito a dire che una squadra provinciale ha sempre il diritto di sognare. Così non esisterebbe la favola del Benevento che va a vincere a Torino contro la Juventus. C'è un modello simile nel basket, l'Eurolega, ma si continua a disputare il campionato. Io credo che certe situazioni economiche vengono minacciate per arrivare a qualcos'altro. Non credo che questa Superlega si attuerà, la trovo una follia. Ma mi metto anche dall'altra parte e mi domando anche perché queste squadre abbiano preso questa decisione".

Lotta Champions, chi le favorite?

"Credo tantissimo nell'Atalanta, sta meglio di tutte e ha un gioco ben riconoscibile. la vittoria di ieri è stata un'iniezione di autostima e fiducia. Gasperini è pronto per arrivare anche secondo. Il Milan in calendario ha Lazio, Juve e Atalanta e rischia di perderle tutte. Ieri ha vinto con un po' di fortuna, ma vedo le altre avvantaggiate. La Juventus è troppo discontinua, questo è vero, e rischia moltissimo".

E sulla lotta per non retrocedere?

"Mi dispiacerebbe che il lavoro di Italiano vada in fumo. Potrebbe purtroppo rientrare nella lotta lo Spezia, dopo quello che ha fatto vedere".