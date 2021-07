tmw radio Brambati: "Napoli da Scudetto. Spalletti? Spero non debba gestire un caso Insigne"

vedi letture

A parlare di Napoli e Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Si presenta Spalletti. Un primo commento?

"Ha parlato di appartenenza alla maglia, della città. Mi ricordo quando eravamo in C che mi chiese come era marcare Maradona. Credo sappia cosa significa Napoli e sono convinto che farà benissimo, se mantengono la qualità della squadra. Spero non debba gestire un altro caso come Totti e Icardi. Spero non debba gestire il caso Insigne, sarebbe davvero sfortunato. A Napoli chiude un cerchio, è una città particolare ma se sai prenderla, diventi una cosa unica con lei".

Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, quale non toccare?

"Tutti e tre. Koulibaly fa reparto da solo, Ruiz ha una qualità immensa. Insigne con chi lo sostituisci? Ha un presidente molto particolare, abbiamo visto lo sfogo ingiusto nei confronti di Gattuso, che non ha fatto errori clamorosi nella sua esperienza a Napoli. Spalletti non è uno tanto tenero, non si fa mettere i piedi in testa, neanche dai presidenti".

Per Insigne non è arrivato il momento di tentare un'altra avventura?

"Bisognerebbe parlare col giocatore e capire le sue motivazioni. Ma anche con Koulibaly e Fabian Ruiz. Hanno motivazioni per rimanere a Napoli? Credo che Spalletti farà anche questo tipo di lavoro".

Inter, Inzaghi spera che non vada via più nessun big:

"Quando dice 'speriamo' Marotta, fa pensare. Sono andati via Conte e Hakimi e ha detto preventivamente speriamo...Non mi fido".

Sarri, Mourinho, Spalletti, Inzaghi: chi avrà il lavoro più difficile da fare?

"Tutti. Inzaghi nel sostituire Conte, Sarri per cambiare una squadra abituata da anni di 3-5-2, Mourinho per intraprendere un'avventura complicata e spero gli arrivino dei rinforzi. Secondo me se Spalletti trova le motivazioni giuste nei giocatori chiave, potenzialmente è quello che avrà meno difficoltà. E potrebbe lottare per lo Scudetto".