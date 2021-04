tmw radio Bucchioni: "Juve, disastro assoluto. Finito un ciclo, anche per i dirigenti"

Il giornalista Enzo Bucchioni al Maracanà Show di TMW Radio ha parlato del turno di Serie A prima di Pasqua.

Inter lanciata verso lo Scudetto?

"Dopo l'eliminazione dalla Champions si è liberata di un peso ed è uscita la sua forza. Ha anche cambiato di giocare, è tornato al 3-5-2 e ha dato certezze al suo gioco. Domenica dopo domenica ha preso consapevolezza la squadra".

Juventus, Pirlo nella bufera:

"E' il segnale di un disastro assoluto. Se chiedono la testa del tecnico...Se mandiamo via Pirlo allora cacciamo Agnelli che lo ha messo lì. E' finito un ciclo e la Juventus si è rifiutata di capirlo. E' un rinnovamento profondo, ma così sei in mezzo al guado. Andando indietro non ha avuto senso la scelta di Sarri. Se la Juve rimane fuori dalla Champions davvero devi cacciare tutti. Elkann l'interrogativo se lo porrà a fine stagione. Per me finisce il ciclo per i giocatori ma anche per i dirigenti. Il caso del festino fanno capire in che periodo siamo. In altri tempi queste cose non sarebbero accadute o non sarebbero uscite sulla stampa. Paratici ha detto che il ciclo Juve non finisce mai, ed è questo il problema. Gli altri club ti fanno capire come i cicli finiscano. Serve ripartire dai giovani, con un progetto chiaro in testa. Sono due anni invece che brancolano nel buio. Per me poi Ronaldo andrà via, vista la situazione".

Lotta al quarto posto, come la vede? Chi rischia di rimanere fuori?

"Penso che l'Atalanta arriverà seconda, il Milan ha superato il periodo più difficile, sta recuperando gli infortunati e lo lascio dentro. Per la quarta posizione tengo Juventus, Napoli e Lazio. Juve-Napoli ci dirà tanto".

Roma fuori?

"Si è buttata via, poteva vincere la partita".