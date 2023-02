tmw radio Calamai: "Lazio, Immobile un patrimonio. Mourinho, giusto il richiamo ai tifosi"

A TMW Radio, durante Maracanà, Luca Calamai ha tenuto la sua rubrica Penna e Calamai: "Il gol di Di Maria straordinario, ti fa capire la differenza tra i grandi giocatori e i calciatori normali. Lukaku ha segnato un rigore importante, questo gol può avere una valenza importante per il finale di stagione dell'Inter. E il Milan deve fare carte false per tenere Leao. Riusciranno i tre club a tenere i tre giocatori? Hanno storie diverse. Il Napoli produce anche questo effetto, obbliga le inseguitrici ormai fuori dalla lotta Scudetto a pensare già al mercato estivo. Io voterei per tenere Leao, perché Di Maria credo abbia già detto di voler andare via. Leao è la speranza del futuro per il Milan. Dò 8 a Soriano, che ha emozionato tutti parlando di Sinisa Mihajlovic. La bellezza del calcio è anche la memoria, il pensiero al serbo è stato bellissimo. Il Bologna poi oggi è in corsa per conquistare un posto in Europa, che era il grande sogno di Sinisa. Voglio pensare che la squadra abbia oggi un tifoso speciale. 7 a Immobile, perché 191 gol in Serie A e nuova doppietta. In questa lazio c'è poco di Sarri, ha attraversato qualche momento di difficoltà quando non ha avuto questo calciatore, che fa gol. E' un patrimonio per questo club e spero che questo ragazzo diventi anche in Nazionale come è alla Lazio, perché abbiamo un disperato bisogno di attaccanti. Voto alto a Mourinho, giusto che si sia lamentato dei fischi dei tifosi. Forse sta navigando più delle sue possibilità e ha dovuto richiamare giustamente i suoi tifosi. 8 al Lecce. Il monte stipendi è bassissimo, merito di un Corvino che ha saputo costruire ancora una grande rosa. E' tornato a casa sua dopo un certo percorso, si diverte da matti in una realtà dove può fare anche scommesse. E poi voto basso a Italiano. Non lo capisco più, a dire il vero. Lo scorso anno aveva sorpreso con la Fiorentina, è in grande confusione ora. Continuare a puntare su Amrabat regista non va, lo abbiamo visto al Mondiale".