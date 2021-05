tmw radio Daino: "Roma, Mourinho attento alla difesa. Colpo non solo per il brand"

L'ex calciatore Daniele Daino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della Roma.

Fonseca, è mancato più l'allenatore o la squadra?

"Fino a febbraio-marzo era in piena corsa per gli obiettivi principali, poi gli infortuni pesanti, difficilmente sostituibili, hanno pesato. Fonseca è stato molto penalizzato nel non poter usufruire dell'intera rosa e di quei giocatori che ti danno equilibrio. La Roma è una buona squadra ma fragile difensivamente".

Che ne pensa dell'arrivo di Mourinho alla Roma?

"Oltre che una scelta di immagine, è una mossa per controllare meglio la fase difensiva, sempre decisiva nei campionati. Ci siamo dimenticati della fese difensiva. Ci sta perdere col Manchester ma non di straperderla. Si deve imparare a leggere le situazioni. E per me Mourinho è molto attento a questo. Ha superato Sarri perché è portoghese come il dg, ma anche per mantenere l'internazionalità della Roma. Così rimane una Roma internazionale, una scelta per mantenere il brand Roma alto anche al di fuori del nostro campionato. Per Mourinho credo che Roma sia una delle ultime possibilità di Mourinho, che come rendimento negli ultimi anni non ha fatto benissimo".